Франція

Італійський півзахисник відверто розповів про завершення великого етапу кар’єри.

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті цього року потрапив у немилість нового головного тренера французького Парі Сен-Жермен, тому був змушений залишити склад чинних чемпіонів Франції на користь трансферу до катарського Аль-Арабі з Дохи.

Однак 11 років, які 30-річний виконавець провів у столиці Франції, не могли минути просто так, тому футболісти вирішив коротко розповісти про свій досвід у "червоно-синіх".

"Деякі гравці ховаються від преси під час особистого життя, але я завжди був публічним. Що поробиш, я такий, який є. Для мене футбол — просто гра. Завжди нею був та залишається й станом на сьогодні.

А ось після футболу в мене вже починається особисте життя. Задоволенням у Парижі, яке я отримував, були походи до ресторанів, випиті келихи вина. Звісно, коли потім не було тренувань.

Я завжди брав на себе відповідальність, як у житті, так і на полі. Я думаю, що люди мене за це теж люблять: вони бачать, що я — нормальний.

Від самого початку кар’єри я знав, коли я маю можливість посидіти з друзями або піти до клубу. Я провів у Парижі одинадцять років, тож це нормально, що люди стикаються зі мною в таких закладах частіше, аніж з іншими відвідувачами. Я не збирався сидіти вдома щодня.

Але при цьому я завжди залишався професіоналом. За одинадцять років я жодного разу не запізнився на тренування. Мені довіряв кожний тренер. Майже кожний.

Ці повідомлення в пресі в останні мої місяці в Париіж турбували мене, тому що здебільшого вони не відповідала дійсності. Коли ти журналіст, ти повинен виконувати свою роботу чесно, або не робити взагалі нічого.

Якщо це правда, я беру на себе відповідальність, як це траплялось чимало разів. Але з мене зробили людину, яка щовечора ходить на якісь гулянки. Зрештою, це було просто неправильно.

Мій досвід у ПСЖ? Ти не витратиш одинадцять років на щось, якщо ти в це не закоханий", — заявив італійський виконавець.

За Аль-Арабі Верратті вже встиг відіграти два матчі.