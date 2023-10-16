Клуб хоче продовжити угоду із гравцем.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
16 жовтня 2023, 17:56
ПСЖ готується зробити остаточну пропозицію Кіліану Мбаппе щодо продовження його угоди - повідомляє Sport.
Незважаючи на жорстку позицію власника щодо прийняття будь-якої розумної пропозиції щодо трансферу капітана Франції, Мбаппе відхилив переїзд до Саудівської Аравії.
Реал Мадрид залишається впевненим в підписанні Кіліана наступного літа.
Форвард стане вільним агентом в разі неузгодження нового контракту із командою.