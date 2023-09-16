Франція

Іспанець може переїхати в столицю Франції.

ПСЖ зацікавлений у підписанні півзахисника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, повідомляє Todofichajes. Парижани таким чином спробують компенсувати втрату Марко Верратті.

Також відомо, що головним конкурентом ПСЖ у боротьбі за трансфер 24-річного іспанця є лондонський Арсенал.

Субіменді грає за Сосьєдад з вересня 2020 року. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Субіменді відмовився взимку переходити до Арсеналу.