Франція

У Парижі сумують за аргентинцем та бразильцем.

Відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ. Про це пише сайт getfootballnewsfrance.com.

Зазначається, що після відходу Мессі, у паризького клубу скоротилася кількість фолловерів у соцмережах на 10-15 мільйонів.

Також, низка спонсорів ПСЖ зараз ставлять під сумнів співпрацю з клубом після відходу Мессі та Неймара. Криптовалютна біржа Crypto.com за рік до кінця контракту наполягла на перегляді фінансових умов угоди.