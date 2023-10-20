Франція

Цікаве рішення.

Федерація футболу Франції оголосила про запуск програми, спрямованої на збереження клімату. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Національні команди Франції користуватимуться поїздами замість літаків, якщо тривалість виїзду не перевищує три години, співробітники FFF, якщо шлях займатиме не більше п'яти годин.

Також, розроблено план "енергетичної тверезості", мета якого, скоротити споживання енергоресурсів на 50% протягом наступних п'яти років.