Франція

У клубі більше не розраховують на гравця.

Португальський правий вінгер Желсон Мартінш може залишити Монако вже у січні, повідомляє журналіст Себастьєн Дені.

Нинішня угода 28-річного гравця з "монегасками" розрахована до кінця червня 2024 року. Головний тренер Монако Аді Гюттер не розраховує на Мартінша.

Португалець тренується окремо від команди. У цьому сезоні він досі не з'являвся на полі. За даними Дені, Мартінш може перебратися до Португалії або Саудівської Аравії.

Нагадаємо, влітку 2019 року Монако віддав за нього мадридському Атлетіко 30 мільйонів євро.