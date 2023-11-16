Франція

Захисник ПСЖ залишив виключно схвальний відгук щодо лідера команди.

Марокканський фланговий захисник Ашраф Хакімі свого часу коштував французькому Парі Сен-Жермен 68 млн євро в моменту трансферу з міланського Інтера влітку 2021 року.

Період адаптації 25-річного виконавця в підсумку виявився доволі тривалим і відбувався не без складнощів.

У своєму останньому інтерв’ю футболіст розповів про те, хто з партнерів по команді найбільше допоміг йому адаптуватись до цієї ситуації.

"У футболі у вас багато партнерів по команді, але дуже мало справжніх друзів.

У випадку з Мбаппе між нами існує справжній дружній зв'язок. Як тільки я приїхав до Парижу, він мені одразу почав мені допомагати з адаптацією. Коли я потребував цього, він подав мені руку допомоги.

Якщо брати до уваги його статус зірки світового футболу, це не сприймається як належне. Я безмежно вдячний йому за це, бо на той момент я банально не знав французької та не друзів чи знайомих у Парижі", — заявив марокканський виконавець.

У поточному сезоні Хакімі відіграв 14 матчів, забивши та віддавши гольові передачі по чотири рази.