Франція

Реалу приготуватися.

Французький ПСЖ на даний момент не хоче підписання нового контракту з Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє As.

Зазначається, що наміри парижан полягають у тому, щоб француз виконав минулі домовленості та сам активував пункт про автоматичне продовження договору до літа 2025 року.

Натомість, головний претендент на Мбаппе, мадридський Реал, зберігає спокій щодо цієї ситуації і не вживатиме жодних дій як мінімум до першого січня 2024 року. Тоді, згідно з правилами ФІФА, у всіх зацікавлених клубів з'явиться право вести переговори з футболістом без дозволу ПСЖ.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за парижан 15 матчів та забив 15 голів.