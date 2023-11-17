Франція

Бенатья завершив кар'єру два роки тому.

Марокканця Мехді Бенатью невдовзі призначать новим спортивним директором марсельського Олімпіка, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори між клубом та ексгравцем Ювентуса, Роми, Удінезе і Баварії тривали тижнями. У підсумку, сторонам все ж вдалося досягти згоди.

Романо додає, що у Марселі сподіваються підписати всі необхідні документи на початку наступного тижня.

Зазначимо, що 36-річний Бенатья завершив кар'єру у листопаді 2021 року. Він перебував у клубній системі Марселя з 2003 року до 2008-го.

