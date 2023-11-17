Франція

Француз гідно сприйняв результати голосування найпрестижнішої футбольної премії.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував вручення Золотого м'яча його колишньому одноклубнику Ліонелю Мессі. Цитує француза RMC Sport.

"Мессі заслужив на це. Він виграв чемпіонат світу і тому заслужив цю нагороду.

Вночі, після фіналу чемпіонату світу я вже знав, хто отримає Золотий м'яч", — сказав Мбаппе.

Кіліан Мбаппе у голосуванні за Золотий м'яч посів третє місце.