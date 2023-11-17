Француз гідно сприйняв результати голосування найпрестижнішої футбольної премії.
Мессі та Мбаппе, Getty Images
17 листопада 2023, 21:12
Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував вручення Золотого м'яча його колишньому одноклубнику Ліонелю Мессі. Цитує француза RMC Sport.
"Мессі заслужив на це. Він виграв чемпіонат світу і тому заслужив цю нагороду.
Вночі, після фіналу чемпіонату світу я вже знав, хто отримає Золотий м'яч", — сказав Мбаппе.
Кіліан Мбаппе у голосуванні за Золотий м'яч посів третє місце.