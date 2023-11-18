Франція

Француз високо оцінює своїх наставників.

Нападник ПСЖ та збірної Франції поділився думками стосовно різниці між Дідьє Дешамом та Луїсом Енріке. Цитує француза GFFN.

"Дешам вміє пристосовуватися до суперників, а це означає, що в збірній я стаю іншим гравцем. Це дозволяє розширити свій діапазон. Я можу вдосконалюватись і бути більш універсальним.

В збірній Франції тренер дає мені повну свободу дій на лівому фланзі. Луїс Енріке надає моїй грі більше структури. Я пристосовуюсь до всіх цих схем. У мене два чудові тренери, в моїх інтересах прислухатися до них", — сказав Мбаппе.

Сьогодні, збірна Франції проведе домашній матч відбору до Євро-2024 проти Гібралтару. Гра почнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що команда Дешама заздалегідь оформила пряму перепустку до фінальної частини чемпіонату Европи, який влітку пройде на футбольних полях Німечиини.