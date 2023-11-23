Франція

Правозахисники гравців висловились із приводу наболілого питання.

Листопадова міжнародна павза подарувала черговий привід поговорити про перевантаженість офіційними матчами для футболістів.

Чимало відомих гравців, серед яких Гаві, Марк-Андре тер Штеген, Ерлінг Голанд та Вінісіус Жуніор, отримали пошкодження різного ступеня складності й відповідно не допоможуть найближчим часом своїм командам на клубному рівні.

Добряче дісталось і французьким клубам, серед яких вилетіли лідери Парі Сен-Жермен Воррен Заїр-Емері та Ліона Йоганн Лепенан.

Як наслідок — маємо офіційну позицію Спілки французьких футболістів (UNFP), яка закликає позбутись "хаотичного розкладу матчів".

"Ми були праві. Ми передбачали це. Ми говорили про це. Ми повторювали це знову. А потім повторили ще раз.

Але якщо футбольні керівники, які мали б нас почути, нас не чують, ситуація стає такою, як зараз. Особливо, коли справа стосується того, що стоїть на кону за цих помилок — здоров’я гравці.

Упродовж багатьох років UNFP та FIFPro б’ють на сполох, засуджуючи надмірну зайнятість футболістів, яка ставить під загрозу не тільки їхнє фізичне, але й психічне здоров'я.

Навіть незважаючи на те, що спочатку вдалося уникнути найгіршого — зобов'язавши ФІФА переглянути можливість проведення свого змагань у смертельно небезпечних умовах на чемпіонаті світу в Катарі — як ми й прогнозували, це подіяло тільки як каталізатор. Навантаження на гравців уже перевершило розумні межі.

За відсутності узгоджених періодів відпочинку, необхідного відновлення між матчами, а також інструментів або заходів для захисту й забезпечення психічного і фізичного здоров'я футболістів, різке зростання травм у п'яти провідних лігах не є випадковістю.

І якщо після чемпіонату світу довели свою правоту ті, хто закликав до перегляду розкладу, то сьогодні ми бачимо лише початок ще більш глибокої кризи, яка також призведе до погіршення видовищності світового футболу.

Настав час припинити ігнорувати заклики до перегляду міжнародного календаря й реагувати на них іншими способами, а не лише додаванням усе нових змагань. Ми не вилікуємо зло злом", — заявили французькі правозахисники.

Нагадаємо, що навіть зірковий Ліонель Мессі отримав травму під час нещодавніх матчів національних збірних.