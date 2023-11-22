Інше

Аргентинець травмувався в матчі відбору на ЧС-2026.

У матчі відбору на ЧС-2026 Бразилія — Аргентини (0:1) капітан "Альбіселесте" Ліонель Мессі було замінено на 78-й хвилині. Як повідомляє ESPN, Мессі отримав травму у першому таймі.

"Я відчув дискомфорт у м'язі, що приводить. Це була моя остання гра в цьому році, тому я маю час відновитися, щоб почати 2024 рік, викладаючись повністю", – сказав Мессі.

Раніше Мессі прокоментував перемогу над Бразилією.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі вже дав коментар із приводу подій на трибунах Маракана під час матчу Бразилія — Аргентина.