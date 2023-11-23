Франція

Проте ПСЖ не має наміру відпускати цих футболістів.

Барселона зацікавлена у підписанні Карлоса Солера чи Фабіана Руїса, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонці, які шукають заміну травмованому Гаві, можуть спробувати орендувати одного з хавбеків ПСЖ до кінця сезону з опцією викупу.

Луїс Енріке розраховує на обох футболістів, а тому парижани на даний момент не збираються обговорювати їхній трансфер із "блауграною".

Солер цього сезону віддав два гольові паси за 9 матчів у Лізі 1. Руїс провів у чемпіонаті 11 матчів і зробив один асист.