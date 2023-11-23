Проте ПСЖ не має наміру відпускати цих футболістів.
ФАБІАН РУЇС, GETTY IMAGES
23 листопада 2023, 15:43
Барселона зацікавлена у підписанні Карлоса Солера чи Фабіана Руїса, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, каталонці, які шукають заміну травмованому Гаві, можуть спробувати орендувати одного з хавбеків ПСЖ до кінця сезону з опцією викупу.
Луїс Енріке розраховує на обох футболістів, а тому парижани на даний момент не збираються обговорювати їхній трансфер із "блауграною".
Солер цього сезону віддав два гольові паси за 9 матчів у Лізі 1. Руїс провів у чемпіонаті 11 матчів і зробив один асист.