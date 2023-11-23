Франція

Іспанський фахівець позитивно відгукнувся про чемпіонат Франції.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився стосовно рівня Ліги 1. Його цитує RMC Sport.

"Для мене Ліга 1 взагалі не нудний чемпіонат. Я бачу тут дуже відкритий футбол. Ліга 1 набагато краще, ніж я думав.

На мою думку у цьому чемпіонаті є топові гравці, які потім переходять у дуже сильні чемпіонати, такі як Англійська Прем'єр-ліга", — сказав іспанський тренер.

Наразі, ПСЖ йде першим у французькому чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента Ніццу на один пункт.

24 листопада команда Енріке зустрінеться з Монако, який йде на третій позиції у Лізі 1. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.