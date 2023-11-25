Франція

Завершився центральний поєдинок 13-го туру чемпіонату Франції.

У рамках тринадцятого туру французької Ліги 1 ПСЖ приймав Монако на Парк де Пренс. Парижани досить очікувано здобули чергові 3 очки.

Матч-відкриття першого після перерви на матчі національних збірних туру чемпіонату Франції порадував глядачів аж сімома голами. Господарі поля мали перевагу лише в один м'яч за підсумками першого тайму, а от у другій половині дуже вдало використали свої моменти, відзначившись тричі, у той час як гості знову зуміли забити лише один гол.

Le @PSG_inside s'impose dans ce choc de la J13 ✅#PSGASM (5-2) pic.twitter.com/v0965hpMNY — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 24, 2023

ПСЖ — Монако 5:2

Голи: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 (пен.), Дембеле, 70, Вітінья, 72, Коло Муані, 90+6 — Мінаміно, 22, Балогун, 75

Попередження: Сінго, 59

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Ернандес, Мукіеле — Руїс (Солер, 82), Угарте, Вітінья — Дембеле (Баркола, 72), Рамуш (Коло Муані, 71), Мбаппе

Монако: Кьон — Сінго, Маріпан, Магасса — Вандерсон (Діатта, 79), Камара (Бен Єддер, 79), Закарія, Якобс — Мінаміно (Акліуш, 79), головін, Балогун