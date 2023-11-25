Франція

Французька легенда розкритикував діючого чемпіона Франції.

Чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Емманюель Петі висловився з приводу розвитку ПСЖ під патронатом катарських власників. Його слова наводить RMC Sport.

"Давайте будемо об'єктивними, хлопці. Мені кажуть, що зміна концепції потребує часу, але катарці тут вже десять років. Скільки часу їм потрібно, щоби щось побудувати? Якщо у вас великий клуб, ви що не можете показати амбіції? Ви повинні знати, чого ви хочете.

Ви хочете грати з великими клубами чи з маленькими? У літнє трансферне вікно вони вклали 300 млн. євро і ви кажете мені, що їм потрібно ще два роки? Може тоді потрібно ще десять років, так нормально буде?

ПСЖ не порівняти з Ман Сіті з моменту приходу Гвардіоли. Там рік у рік все роблять послідовно. Вони мають бачення того, як створювати потужний, амбітний колектив", — резонно зауважив колишній футболіст.