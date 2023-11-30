Франція

Колишній марокканський захисник працюватиме в керівництві клубу французької Ліги 1.

Марсельський Олімпік на своєму офіційному сайті оголосив про зміни в керівництві клубу.

Колишній захисник мюнхенської Баварії та туринського Ювентуса Медхі Бенатья став новим спортивним радником клубу.

Відзначається, що у тісній співпраці з Пабло Лонгорією, головою правління, та Стефаном Тесьє, керуючим директором, він допомагатиме у розробці та реалізації спортивної стратегії клубу, зокрема щодо залучення, підготовки та утримання найкращих талантів.

Крім того, володар Золотого м'яча-1991 Жан-П'єр Папен очолив резервну команду Марселя з метою розвитку молодих талантів.