Франція

Французи працюють на бразильському ринку.

Лідер французької Ліги 1 ПСЖ найближчим часом повинен оформити перехід 18-річного півзахисника бразильського Корінтіанса Габріеля Москарду. Таку інформацію надає аккаунт у соцмережі Х PSG COMMUNITY.

Паризький клуб домовився про трансфер 18-річного футболіста, який офіційно відбудеться у січні 2024 року. Сума переходу становитиме близько 22 млн. євро.

Трансфермаркт оцінює бразильця у півтора мільйони євро.

Габріель Москардо цього сезону відіграв за Корінтіанс 24 матчі та забив один гол.