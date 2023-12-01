Французи працюють на бразильському ринку.
Москардо, Getty Images
01 грудня 2023, 20:55
Лідер французької Ліги 1 ПСЖ найближчим часом повинен оформити перехід 18-річного півзахисника бразильського Корінтіанса Габріеля Москарду. Таку інформацію надає аккаунт у соцмережі Х PSG COMMUNITY.
Паризький клуб домовився про трансфер 18-річного футболіста, який офіційно відбудеться у січні 2024 року. Сума переходу становитиме близько 22 млн. євро.
Трансфермаркт оцінює бразильця у півтора мільйони євро.
Габріель Москардо цього сезону відіграв за Корінтіанс 24 матчі та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що каталонська Барселона зацікавлена
в трансфері Москардо.