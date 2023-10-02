Іспанія

Ще один юний бразилець може приєднатися до "блаугранас".

Однією з трансферних цілей Барселони на 2024 рік є опорний півзахисник Корінтіанс Габріель Москардо. Про це повідомляє sport.es.

Зазначається, що спортивний директор каталонського клубу Деку вже встановив контакт із бразильським клубом та повідомив про інтерес до гравця. У Барселоні вважають, що стиль гри 18-річного півзахисника дуже підходить команді.

У літнє трансферне вікно талановитого бразильця дуже хотів всюдисущий Челсі. Англійський клуб пропонував "тімао" 21+4 млн. євро у якості бонусів за Москардо, але бразильці вимагали 30 млн.євро, через що трансфер зірвався.

Діючий контракт 18-річного опорника з клубом діє 31 липня 2026 року. Трансфермаркт оцінює гравця у півтора мільйона євро.

У цьому сезоні Габріель Москардо зіграв за Корінтіанс 15 матчів, не відзначившись результативними діями.