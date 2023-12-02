Зміни в структурі французького клубу.
Фрійо, Getty Images
02 грудня 2023, 10:50
Аутсайдер французької Ліги 1 Ліон призначив нового спортивного директора. Ним став Давід Фрійо. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".
Керівництво французького клубу відразу поставило серйозне завдання перед новим спортдіром — пошук головного тренера, який зможе вивести команду з тривалої кризи.
Раніше 50-річний функціонер півтора року працював на посаді спортивного директора Марселя. Крім цього, він займався скаутінгом у Сент-Етьєні, Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест.