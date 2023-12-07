Франція

Клуби АПЛ в пошуках зимового підсилення.

Лондонські Вест Гем та Крістал Пелес ведуть перемовини з ПСЖ, щодо трансферу Юго Екітіке. Про це повідомляє Evening Standard.

Зазначається, що представники "молотобійців" і "орлів" на даний момент готові запропонувати 30 млн. євро ПСЖ за молодого нападника.

Діючий контракт 21-річного француза з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону, Юго Екітіке зіграв за ПСЖ "цілих" вісім хвилин.