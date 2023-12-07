Клуби АПЛ в пошуках зимового підсилення.
Екітіке, Getty Images
07 грудня 2023, 16:21
Лондонські Вест Гем та Крістал Пелес ведуть перемовини з ПСЖ, щодо трансферу Юго Екітіке. Про це повідомляє Evening Standard.
Зазначається, що представники "молотобійців" і "орлів" на даний момент готові запропонувати 30 млн. євро ПСЖ за молодого нападника.
Діючий контракт 21-річного француза з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Цього сезону, Юго Екітіке зіграв за ПСЖ "цілих" вісім хвилин.