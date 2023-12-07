Франція

Катарці вирішили підзаробити грошей.

Компанія Qatar Sports Investments, яка володіє ПСЖ, продала міноритарний пакет акцій французького клубу. Про це повідомляє офіційний сайт парижан.

Зазначається, що 12.5% акцій клубу придбала американська інвестиційна компанія Arctos Partners. Вартість покупки оцінюється у 530 млн. євро. Під час укладання угоди сторони відштовхувалися від фінансової оцінки всіх акцій ПСЖ у розмірі 4.25 мільярда євро.

"Це партнерство стане основою для наступного етапу глобального зростання ПСЖ та сприятиме футбольним та комерційним успіхам клубу.

Інвестиції Arctos Partners будуть спрямовані на розвиток діяльності ПСЖ та підтримку стратегічних ініціатив клубу у сфері нерухомості, особливо тих, які пов'язані з його стадіоном та майбутніми етапами розвитку тренувального центру ПСЖ у Пуассі, передмісті Парижа", — йдеться у заяві французького клубу.