Франція

Все або нічого.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився з приводу важливого матчу проти дортмундської Боруссії в рамках Ліги чемпіонів. Його слова наводить L’Équipe.

"У футболі є такий гарний вислів, коли говорять про життя чи смерть. Для нас це буде великий матч, схожий на 1/8 або 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Ми гратимемо в гостях, але все залежить від нас. Якщо переможемо, то не доведеться слухати радіо чи дивитися телевізор, щоб дізнатися, з яким рахунком завершився інший матч. Так, що гра буде надважлива", — сказав іспанський фахівець.

Матч шостого туру групового раунда Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією та ПСЖ відбудеться 13 грудня о 22:00.