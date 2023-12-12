Франція

Аматори отримали у суперники діючого чемпіона країни.

На стадії 1/32 фіналу Кубка Франції Ревель, який виступає у шостому дивізіоні країни, зустрінеться з ПСЖ.

Ревель пройшов вже два етапи турніру, здолавши Сент-Обін Геранд (0:3) із восьмого дивізіону та Бланьяк (1:1, 3:2 по пен.) з п'ятого. Тепер, 7 січня, вони прийматимуть ПСЖ.

В 1/32 фіналу Кубка Франції також відбудуться два протистояння між клубами Ліги 1. Зокрема, Ланс гратиме проти Монако, а Мец — проти Клермона.

У той же час, Лілль отримав у суперники Голден Лайон, команду з Мартиніки.