Бразильський опорник стає ще ближчим до паризького клубу.
Габріел Москардо, Getty Images
19 грудня 2023, 19:25
Представники ПСЖ і Корінтіанса зустрінуться цього тижня для обговорення трансферу опорного півзахисника Габріела Москарду, передає журналіст Фабріціо Романо.
Паризький клуб вже погодив особисті умови з 18-річним бразильцем, тож тепер вони сфокусовані над завершенням угоди з його клубом.
Повідомляється, що за Москарду ПСЖ віддасть близько 25 мільйонів євро.
У вже завершеному для Корінтіанса сезоні півзахисник взяв участь у 25 його матчах у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.