Франція

Бразильський опорник стає ще ближчим до паризького клубу.

Представники ПСЖ і Корінтіанса зустрінуться цього тижня для обговорення трансферу опорного півзахисника Габріела Москарду, передає журналіст Фабріціо Романо.

Паризький клуб вже погодив особисті умови з 18-річним бразильцем, тож тепер вони сфокусовані над завершенням угоди з його клубом.

Повідомляється, що за Москарду ПСЖ віддасть близько 25 мільйонів євро.

У вже завершеному для Корінтіанса сезоні півзахисник взяв участь у 25 його матчах у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.