Вихованець парижан поки що не планує залишати клуб.
Нассер Аль-Хелаїфі та Преснель Кімпембе, фото ПСЖ
21 грудня 2023, 09:27
ПСЖ оновив угоду зі своїм центральним захисником Преснелем Кімпембе, повідомляє офіційний сайт клубу Ліги 1.
Новий контракт 28-річного француза розраховано до кінця червня 2026 року.
У цьому сезоні Кімпембе поки не з'являвся на полі, оскільки ще наприкінці лютого отримав розрив ахіллового сухожилля.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ підпише таланта Корінтіанса за 23 мільйони євро.