Франція

Вихованець парижан поки що не планує залишати клуб.

ПСЖ оновив угоду зі своїм центральним захисником Преснелем Кімпембе, повідомляє офіційний сайт клубу Ліги 1.

Новий контракт 28-річного француза розраховано до кінця червня 2026 року.

У цьому сезоні Кімпембе поки не з'являвся на полі, оскільки ще наприкінці лютого отримав розрив ахіллового сухожилля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ підпише таланта Корінтіанса за 23 мільйони євро.