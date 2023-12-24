Франція

Гравець дав свій коментар.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма вважає гру на воротарській позиції найскладнішою у футболі.

"Це найпрекрасніша робота, але в той же час найважча. Як тільки голкіпер робить помилку, все ускладнюється дуже швидко.

Тепер тут більше тактики, іноді ми ризиковано розігруємо м'яч у межах воротарської. Раніше можна було, наприклад, викинути м'яча рукою", — наводить слова Доннарумми RMC.

Цього сезону Доннарумма провів 15 матчів за ПСЖ у Лізі 1: на його рахунку 9 сухих ігор.