Франція

Французький клуб вирішив інвестувати в молодь Південної Америки напряму.

Ні для кого в футбольному світі вже не є секретом той факт, що у власників французького Парі Сен-Жермен грошей хоч греблю гати, проте останнім часом спонтанна трансферна політика клубу з супутніми величезними витратами поступово змінює свій формат.

А цього зимового вікна, судячи з усього, "червоно-сині" взагалі вирішили перевершити всі можливі очікування та самостійно зайшли на бразильський ринок у пошуках смарагдів.

І одразу знайшли підходящий для себе варіант — центральний захисник Сан-Паулу Лукас Беральдо влітку 2022 року тільки-но приєднався до лав основної команди, а вже встиг відіграти за неї 52 матчі (1 гол) за цей час. Із них 48 ігор (1 гол) припали виключно на останній сезон національної першості.

Такий ривок у кар’єрі 20-річного спортсмена чемпіони Франції оцінили в 20 млн євро й уже договорились із "трикольоровими" щодо трансферу.

Контракт буде підписано до 2028 року, а медогляд гравця очікується вже на цьому тижні.

Але й це ще не все!

Неподалік, у Корінтіансі ПСЖ відкрив для себе 18-річного опорного півзахисника Габріеля Москадо, і тут уже доведеться викладати 22 млн євро в якості тільки першої пропозиції, аби заохотити "мушкетерів" продати гравця, який тільки цього літа дебютував на "дорослому" рівні офіційно.

Але на його рахунку 11 жовтих у 37 матчах (1 гол + 1 гольовий пас), тож ноги в центрі поля він вириває суперникам не гірше за Марко Верратті.

Щодо Москадо перемовини поміж клубами тільки на початковій стадії.