Франція

Гравець обирає поміж двома французькими Олімпіками.

У попередньому раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар гратиме проти французького Марселя.

І майбутні суперники "гірників" не планують залишатись у затінку під час зимової трансферної кампанії, одразу ж із перших днів запланувавши перемовини з лондонським Вест Гемом щодо одного з півзахисників.

Ідеться про алжирця Саїда Бенрахма, який під керівництвом Девіда Моєса є радше гравцем ротації.

28-річний виконавець нещодавно отримав пропозицію від Ліона, і також ним цікавиться Ніцца, однак варіант із "ткачами" за їхнього нинішнього стану є малоймовірним.

Натомість Бенрахма цілком зацікавлений у виступах за Марсель, перепоною до чого може стати лише відсутність можливості в "провансальців" забезпечити його повноцінний трансфер одразу.

Скоріше за все, Марсель буде домовлятись про оренду з правом викупу, але наразі позиція Вест Гема щодо такого варіанту є невизначеною.

У цьому сезоні Бенрахма відіграв 20 матчів (1079 хвилин), зробивши один гольовий пас.