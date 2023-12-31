Франція

Німець раніше виступав за ПСЖ.

Центральний захисник Вест Гема Тіло Керер невдовзі може стати гравцем Монако, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Французький клуб наближається до підписання 27-річного німця у січні. Угода між сторонами наразі на фінальних стадіях.

У цьому сезоні Керер вже взяв участь у 12 матчах Вест Гема у всіх турнірах.

Його контракт із лондонським клубом розраховано до липня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює захисника у 9 мільйонів євро.

Німець залишив Лігу 1 у серпні 2022 року, коли ПСЖ отримав за нього від "молотобійців" 12 млн.