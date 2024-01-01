Франція

Мілан, Рома та Аталанта хотіли б підписати німецького центрбека, проте монегаски — фаворити.

Центральний захисник Вест Гема Тіло Керер знаходиться за крок від повернення до французької Ліги 1 в зимове трансферне вікно, де його хоче бачити Монако. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між монегасками та 27-річним німцем щодо трансферу перебувають на завершальній стадії.

Зазначається, що Мілан, Рома та Аталанта обговорювали потенційне підписання Керера, проте Монако залишається фаворитом у боротьбі за гравця.

У цьому сезоні Тіло Керер вже взяв участь у 12 матчах Вест Гема у всіх турнірах, у яких він заробив три попередження. Його контракт із лондонським клубом розраховано до липня 2026 року.

Нагадаємо, німецький центрбек залишив Лігу 1 у серпні 2022 року, коли ПСЖ отримав за нього від "молотобійців" 12 мільйонів євро.