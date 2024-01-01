Франція

Пеп не розраховує на англійця.

Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс може перебратися до ПСЖ. Таку інформацію надає The Telegraph.

Парижани приєдналися до низки клубів, серед яких Ньюкасл та Ювентус, які також сподіваються домовитися про перехід Келвіна Філліпса у січні.

Півзахисник раніше висловив готовність залишити Манчестер Сіті в зимове трансферне вікно. Зазначається, що головний тренер "містян" Пеп Гвардіола не розраховує на гравця.

Цього сезону, Калвін Філліпс зіграв за Ман Сіті десять матчів та забив один гол.