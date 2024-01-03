Франція

Паризький гранд впевнено обіграв Тулузу та здобув 12-ий за ліком Суперкубок в своїй історії.

У поєдинку за Суперкубок Франції-2023 між собою зустрілися Парі Сен-Жермен в якості чинного тріумфатора Ліги 1 та Тулуза на правах переможця останнього розіграшу Кубка Франції.

Вже у першому таймі паризькому гранду вдалося забезпечити собі переможний результат: спочатку на 3-ій хвилині Лі Кан Ін відкрив рахунок у матчі після передачі Усмана Дембеле, а вже перед самою перервою Кіліан Мбаппе відповів на асист Бредлі Баркола та подвоїв перевагу ПСЖ.

Більше команди в цьому поєдинку не забивали, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:0 та сигналізував про те, що Парі Сен-Жермен став володарем Суперкубка Франції-2023.

Le Paris Saint-Germain remporte le 1️⃣2️⃣ème Trophée des Champions de son histoire ! 🏆❤️💙#TDC2023 pic.twitter.com/qMFrrHfhrN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2024

ПСЖ — Тулуза 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 3 (А: У. Дембеле); Мбаппе, 45 (А: Баркола)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр (Лукас Бералдо, 71), Ернандес – Вітінья, Лі Кан Ін, Заїр-Емері – Дембеле (Асенсіо, 66), Баркола (Коло-Муані, 66) – Мбаппе

Тулуза: Рест – Мавісса (Камансі, 76), Ніколайсен, Діарра, Суасо – Спірінгс (Сіссоко, 76), Кассерес – Деннум (Магрі, 66), Сесар Хелаберт (Скюття, 66), Сьєрро – Даллінга

Попередження: Вітінья, Ернандес