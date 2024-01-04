Франція

Важка втрата для парижан.

Напередодні, ПСЖ обіграв Тулузу у матчі за Суперкубок Франції (2:0). Перемога видалася з гірким смаком через травму центрального захисника парижан Мілана Шкрініара, якого довелося міняти на 71-й хвилині матчу.

За інформацією RMC Sport, 28-річний словак отримав важку травму гомілкостопа лівої ноги.

Зазначається, що ПСЖ песимістично дивиться на цю ситуацію. Очікується, що Шкрініар пропустить кілька місяців. Він може більше не вийти на поле цього сезону. Можливо, центральному захиснику потрібна буде операція.

Цього сезону, Мілан Шкрініар зіграв за ПСЖ 23 матчі та забив один гол.