Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Франції, що відбувся 3 січня 2023 року, 21:45.

У фінальному поєдинку за Суперкубок Франції-2024 Парі Сен-Жермен на власному полі переграв чинного володаря Кубку країни — Тулузу.

Команда Луїса Енірке швидко відкрила рахунок зусиллями Лі Кан Іна, а вже перед настанням перерви Кіліан Мбаппе поставив під сумнів доцільність проведення другого тайму в цій зустрічі.

Тулуза мала певну перевагу в атаці над суперниками в другому таймі, і хоча ПСЖ у підсумку навіть у площину воріт не спромігся пробити, на його підсумковий успіх це не вплинуло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Тулуза в Суперкубку Франції-2024:

ПСЖ — Тулуза 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 3 (А: У. Дембеле); Мбаппе, 45 (А: Баркола)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр (Лукас Бералдо, 71), Ернандес — Вітінья, Лі Кан Ін, Заїр-Емері — Дембеле (Асенсіо, 66), Баркола (Коло-Муані, 66) — Мбаппе.

Тулуза: Рест — Мавісса (Камансі, 76), Ніколайсен, Діарра, Суасо — Спірінгс (Сіссоко, 76), Кассерес — Деннум (Магрі, 66), Сесар Хелаберт (Скюття, 66), Сьєрро — Даллінга.

Попередження: Вітінья, Ернандес.