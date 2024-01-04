Франція

Грандіозні плани.

Діючий чемпіон Франції ПСЖ планував викупити домашню арену Парк де Пренс з метою реконструкції, проте влада Парижа виступила проти продажу стадіону.

За інформацією Le Parisien, у паризького клубу була можливість викупити інший стадіон, Стад де Франс, за 600 млн. євро, але ПСЖ відмовився від цього варіанту.

Повідомляється, що причиною відмови стали складнощі, пов'язані з календарем Ліги 1 та Ліги чемпіонів, які складно було б поєднати з матчами збірних Франції з футболу та регбі, які також проводяться на Стад де Франс.

На даний момент керівництво ПСЖ розглядає можливість викупу Парк де Пренс, а також не відкидає будівництва нової арени у разі, якщо клубу не вдасться домовитися з владою Парижа.