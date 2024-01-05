"Монегаски" також отримали право викупити гравця.
Тіло Керер, фото Монако
05 січня 2024, 13:13
Монако орендував із правом викупу центрального захисника Вест Гема Тіло Керера, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.
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За даними Фабріціо Романо, лондонці отримають 500 тисяч євро за оренду 27-річного німця. Також повідомляється, що потенційний викуп контракту Керера коштуватиме Монако 11 мільйонів євро.
Нагадаємо, захисник залишив Лігу 1 у серпні 2022 року, коли ПСЖ отримав за нього від "молотобійців" 12 млн.