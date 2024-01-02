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Football.ua розповідає про переходи, які можуть стати топовими у зимове трансферне вікно.

Зимове трансферне вікно поступово розпочинається і готове подарувати нам цікаві переходи, що можуть зацікавити весь футбольний світ. У цьому матеріалі спробуємо підібрати десятку можливих статусних трансферів, яких можна очікувати протягом наступних місяців.

*трансферна вартість гравців вказана згідно портала Transfermarkt у євро.

Жан-Клер Тодібо (Ніцца — Тоттенгем)

Трансферна вартість: 35 млн

Ймовірність трансфера: 40%

Черговий талант відомої академії "Ла Масія", що не зміг закріпитися у основній команді Барселони. Оренди не сильно допомогли, тому влітку 2021 року відбувся повноцінний перехід до французького колективу. Саме там йому вдалося розкритися та стати однією з головних причин несподіваних виступів своєї команди цього сезону під керівництвом Франческо Фаріолі. Усього лише 9 пропущених голи станом на написання матеріалу тому підтвердженням.

Деякі клуби вже зацікавилися можливістю підписання центрального захисника. Тоттенгем має певні проблеми у обороні, тому може придбати гравця.

.Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад — Баварія)

Трансферна вартість: 50 млн

Ймовірність трансфера: 35%

Мартін — вихованець Реалу Сосьєдад, за основну команду якого виступає із сезону-2019/20. В складі баскського колективу він провів більше 150 матчів, а у 2020-му році став переможцем Кубка Іспанії, зігравши на полі всі 90 хвилин у поєдинку проти Атлетіка. Опорний півзахисник стабільно тримає непогану планку і є достатньо досвідченим на високому рівні. Цієї кампанії він не пропустив жодного поєдинку у Лізі чемпіонів.

Конкуренція на його позиції у збірній Іспанії доволі серйозна, тому прямо зараз Субіменді є швидше гравцем запасу, в якості якого виграв Лігу націй. Втім, потенціал в нього достатньо великий і даний факт зацікавив Баварію, що шукає підсилення в контексті можливого переходу Йозуа Кімміха або Леона Горецки до іншої команди, чи невдалого трансферу Паліньї.

Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед — Аль-Іттіфак)

Трансферна вартість: 13 млн

Ймовірність трансфера: 30%

Черговий трансфер в Саудівську Аравію може відбутися цієї зими. Крістіан Еріксен непогано виступає у складі Манчестер Юнайтед, виграв разом з ним Кубок ліги. Окрім того, повернувся до Прем'єр-Ліги. Втім, назвати його повністю основним гравцем також навряд чи можна. Не виключений варіант, що взимку в Крістіана з'явиться бажання перейти до іншої команди.

Наразі конкретної пропозиції немає, втім Аль-Іттіфак висловив бажання оформити даний трансфер. Дуже вірогідно, що перехід таки буде.

Лукас Пакета (Вест Гем — Манчестер Сіті)

Трансферна вартість: 65 млн

Ймовірність трансфера: 20%

Трансфер Лукаса Пакета на Етіхад Стедіум зірвався, хоча колектив Хосепа Гвардіоли влітку дуже хотів бачити в себе бразильського інсайда. Проте тоді не вдалося оформити перехід, головною причиною називалися підозри у ставках. Якщо його буде виправдано, чемпіон Англії спробує ще раз зробити пропозицію лондонській команді.

До того ж, нинішній сезон також виходить доволі вдалим. Чого варті три асисти у матчі проти Вулвергемптона або гол Челсі.

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед — Боруссія Дортмунд / Лейпциг / Штутгарт / Баєр)

Трансферна вартість: 25 млн

Ймовірність трансфера: 90%

Нинішня ситуація англійського вінгера виглядає достатньо очевидно і заграти у команді Еріка тен Гага йому скоріше всього точно не вдасться. Конфлікт із головним тренером дійшов до того, що Манчестер Юнайтед може розірвати з ним угоду, теоретично це хороша новина для потенційних нових роботодавців. Зарплатня гравця була однією з головних проблем цього трансферу, отже вірогідність зміни клубу все більше. Взимку є можливість піти із чемпіонату Англії.

Саме Бундесліга зуміла стати хорошим контекстом для Джейдона, де він круто виступав у складі Боруссії Дортмунд. Наразі колектив з Вестфаленштадіону не проти повернути Санчо, втім інші конкуренти також можуть оформити його трансфер.

Аарон Рамсдейл (Арсенал — Челсі)

Трансферна вартість: 28 млн

Ймовірність трансфера: 40%

Голкіпер став основним у складі Арсеналу після переходу влітку 2021 року. Оформляв більше десяти сухих матчів у двох кампаніях поспіль, проте минулого літа лондонський колектив придбав Давіда Раю і його візаві перебуває на лаві запасних. Логічним варіантом виглядає перехід в оренду цієї зими для отримання регулярної ігрової практики. Наразі більш чіткої конкретики немає.

Челсі не дуже задоволений грою Роберта Санчеса, отже не проти був би підписати Аарона. Можливо, його конкурент по Прем'єр-Лізі не погодиться на трансфер, втім побачимо, яким буде продовження ситуації.

Каземіро (Манчестер Юнайтед — Аль-Хіляль)

Трансферна вартість: 30 млн

Ймовірність трансфера: 35%

Після трансферу до колективу Еріка тен Гага Каземіро продовжив сумлінно виконувати свою основну роботу, демонструючи високий рівень в центрі поля, навіть більше. Цього сезону він також почав забивати важливі голи. Проте результати команди поки що не виглядають доволі впевнено, тому не виключений трансфер. Опорний півзахисник здатен грати на високому рівні як мінімум декілька років, втім пропозицію від представника чемпіонату Саудівської Аравії може його зацікавити та дозволити перейти до нового контексту.

Аль-Хіляль хоче запропонувати зарплатню приблизно 20 мільйонів євро в рік. Можливо, зимового трансферного вікна ми побачимо топову зв'язку Рубен Невеш — Каземіро — Сергей Мілінкович-Савич.

.Давід де Хеа (Вільний агент — Ньюкасл)

Трансферна вартість: 8 млн

Ймовірність трансфера: 35%

Декілька років тому іспанський голкіпер вважався одним з найкращих у світі, його хотів придбати мадридський Реал, але в підсумку він перебуває у статусі вільного агента. Минулого літа Давід залишив Манчестер Юнайтед і дивно, що до сих пір не знайшов собі новий клуб. Чутки пов'язували його багатьма представниками Європи, втім нерідко у ЗМІ фігурує саме Ньюкасл. Основний воротар Нік Поуп отримав пошкодження, тому тайнсайдському колективу необхідно шукати нову опцію на трансферному ринку.

Досвідчений Де Хеа точно може виглядати впевнено і показати, що його топова кар'єра все ще продовжується. Окрім того, він добре знайомий з контекстом Прем'єр-Ліги.

Георгій Судаков (Шахтар — Ювентус)

Трансферна вартість: 18 млн

Ймовірність трансфера: 20%

Судаков — лідер Шахтаря, який, схоже, дозрів для переходу в топ-клуб з європейського чемпіонату. Раніше "гірників" залишили Михайло Мудрик та Анатолій Трубін, тепер наближається черга Георгія.

Проте питання полягає у тому, скільки попросить за свого футболіста Шахтар. І очевидно, що сума буде високою. Інтерес до українців виявляє туринський Ювентус, який має певні фінансові труднощі. Чи зможе він задовольнити запити Шахтаря — ще те питання.

У будь-якому випадку, очікується, що вже в січні туринський клуб спробує підписати Судакова. А далі як вийде...

Кіліан Мбаппе (ПСЖ — Реал)

Трансферна вартість: 180 млн

Ймовірність трансфера: 5%

Трансферна сага за участі Кіліана починає трішки надоїдати. Який вже рік поспіль його відправляють у Реал і черговий раз цього переходу не відбувається. Відносини форварда з паризьким клубом наразі спірні. Спершу відсторонення від виступів, далі абсолютно зворотня ситуація, потім начебто він вирішив продовжити виступи саме у столиці Франції і ось тепер чергові чутки про трансфер до іспанського гранду.

Контракт діє до 2024 року, отже взимку буде хороша можливість заробити на цьому переході, тому що далі гравець може піти в якості вільного агента. Цікаво, чи цього разу вдасться перебратися на Сантьяго Барнабеу.

У матеріалі використані світлини Getty Images