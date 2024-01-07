Франція

Французький гранд підсилюється перед поновленням сезону.

Французька Ліга 1 нині перебуває на нетривалій павзі, пов’язаній святкуванням різдвяно-новорічних свят, тож клуби мають трохи вільного часу для того, аби привести до ладу власні кадрові обойми.

Зокрема, гостро це питання постає й для колективів накшталт Марселя, яким невдовзі доведеться поновлювати виступи ще й на міжнародній арені.

"Провансальці" будуть грати проти донецького Шахтаря в попередньому раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА й підходять до цього протистояння з ретельною кадровою підготовкою.

Марсель до цього відзначався бажанням посилити атакувальний бік власного півзахисту за рахунок гравця лондонського Вест Гема.

А зараз французи вирішили звернути увагу на оборонну складову та активно просувають трансфер камерунця Жана Онана з турецького Бешикташа.

Фактично, питання оренди до завершення сезону вже вирішено на користь Марселя, і разом із тим клуб із Ліги 1 отримає право повноцінного викупу 23-річного футболіста влітку.

Наразі очікується фінальне рішення самого Онана.

Вартість трансферу, за попередніми оцінками, складатиме до 5 млн євро.

У цьому сезоні Онана через травму м’ячів стегна відіграв лише 10 матчів (188 хвилин), віддавши один гольовий пас.