Я нікого не просив представити мене йому, мені не подобається так робити. У результаті він з'явився і впізнав мене, але на той момент минуло вже два дні. Ми з моїм помічником Джіджі просто змерзли від холоду", — розповів Ріно Гаттузо.

Раніше повідомлялося, що Марсель близький до закриття трансферу півзахисника Бешикташа

"Якось я дві доби простояв біля тренувальної бази Баварії, побажавши зустрітися з Гвардіолою.