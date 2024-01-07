Франція 07 січня 2024, 15:27 Гаттузо: Я дві доби простояв біля тренувальної бази Баварії чекаючи на Гвардіолу Цікава історія від "Мафіозі". Getty Images 07 січня 2024, 15:27 Головний тренер Олімпік Марсель Дженнаро Гаттузо розповів незвичайну історію про зустріч із Пепом Гвардіолою у 2013 році, коли той працював у мюнхенській Баварії. Цитує італійця портал essentiallysports.com. "Якось я дві доби простояв біля тренувальної бази Баварії, побажавши зустрітися з Гвардіолою. Я нікого не просив представити мене йому, мені не подобається так робити. У результаті він з'явився і впізнав мене, але на той момент минуло вже два дні. Ми з моїм помічником Джіджі просто змерзли від холоду", — розповів Ріно Гаттузо. Раніше повідомлялося, що Марсель близький до закриття трансферу півзахисника Бешикташа. Люди Дженнаро Іван Гаттузо Команди Марсель Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте