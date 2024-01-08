Суперник Шахтаря працює на трансферному ринку.
Лонгорія та Онана, om.fr
08 січня 2024, 18:21
Олімпік Марсель оформив трансфер півзахисника Жана Онана із турецького Бешикташа.
24-річний камернуець перейшов до французької команди на правах оренди до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.
Влітку 2023 року Онана перейшов до стамбульського клубу за чотири мільйони євро. За першу половину сезона у складі "орлів", півзахисник зіграв десять матчів та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, в рамках стикових матчів Ліги Європи Олімпік Марсель буде протистояти донецькому Шахтарю. Матчі відбудуться 15-го та 22-го лютого.