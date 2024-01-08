Франція

28-річний футболіст може змінити клуб.

ПСЖ зацікавлений у підписанні Йосуа Кімміха, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, французький клуб намагається переконати Баварію відпустити Кімміха в рамках переговорів щодо Норді Мукіеле. ПСЖ готова доплатити за перехід німця значну суму.

Зазначається, що у ПСЖ цінують універсальність Кімміха, а також його лідерські якості.

Проте перехід у січні практично виключено.

Цього сезону Кімміх відзначився голом і 3 асистами в 11 матчах Бундесліги.