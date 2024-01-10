Франція

Бельгієць став третім зимовим новачком французького клубу.

Ліонський Олімпік оголосив про придбання правого вінгера Гента Маліка Фофана. Гравець підписав контракт, розрахований до кінця червня 2028 року.

Французький клуб віддав за 18-річного бельгійця 17 млн євро. Гент може отримати ще до 5 млн в якості бонусів та заробить 20% від потенційного майбутнього трансферу гравця.

У цьому сезоні вінгер взяв участь у 31 матчі Гента у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 6 асистами.

Раніше французький клуб оголосив про підписання двох гравців Ботафого.