Бельгієць став третім зимовим новачком французького клубу.
Малік Фофана, фото Ліон
10 січня 2024, 20:16
Ліонський Олімпік оголосив про придбання правого вінгера Гента Маліка Фофана. Гравець підписав контракт, розрахований до кінця червня 2028 року.
Французький клуб віддав за 18-річного бельгійця 17 млн євро. Гент може отримати ще до 5 млн в якості бонусів та заробить 20% від потенційного майбутнього трансферу гравця.
У цьому сезоні вінгер взяв участь у 31 матчі Гента у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 6 асистами.
Раніше французький клуб оголосив про підписання двох гравців Ботафого.