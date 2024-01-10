Ліонський Олімпік оголосив про придбання правого вінгера Гента Маліка Фофана. Гравець підписав контракт, розрахований до кінця червня 2028 року.

Французький клуб віддав за 18-річного бельгійця 17 млн євро. Гент може отримати ще до 5 млн в якості бонусів та заробить 20% від потенційного майбутнього трансферу гравця.

У цьому сезоні вінгер взяв участь у 31 матчі Гента у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 6 асистами.

Раніше французький клуб оголосив про підписання двох гравців Ботафого.