Франція

Саудівський клуб готовий заплатити за бразильського фулбека 20 мільйонів євро.

Лівий захисник марсельського Олімпіка Ренан Лоді може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Хіляль веде просунуті переговори щодо підписання 25-річного бразильця.

Зазначається, що саудівський клуб готовий заплатити за Ренана Лоді 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразильський фулбек провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких він віддав один асист та заробив сім попереджень.