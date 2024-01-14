Франція

Досвідчений виконавець відмовляється від другої частини оренди в Римі.

Іспанський центральний захисник Дієго Льоренте свого часу в 2020 році коштував англійському Лідсу 20 млн євро, які довелось заплатити баскському Реалу Сосьєдад.

Тож коли "павичі" залишили Прем’єр-лігу та опустились до Чемпіоншипу, 30-річному гравцю швидко знайшли інше місце роботи та ще й заробили на цьому трохи грошей.

Іспанця віддали в оренду до італійської Роми за 500 тис. євро, де він за пів року під орудою Жозе Моурінью провів 23 матчі, зробивши дві гольові передачі, і при цьому всіляко користався довірою тренерського штабу.

Але під час зимового трансферного вікна з пропозицією щодо трансферу до Лідса звернувся французький Парі Сен-Жермен, про що згодом дізнався сам Льоренте.

Його реакцію було повідомлення для агента, щоб той домовлявся з англійцями про дострокове припинення угоди з Ромою та перехід до складу чемпіонів Франції, оскільки там наразі працює Луїс Енріке, якому Льоренте відомий за виступами в складі національної збірної Іспанії.

Окрім іспанця, ПСЖ розглядає також кандидатури Едмонда Тапсоба, Наєфа Агерда та Максанса Лакруа, проте має при цьому обмежений бюджет у 20 млн євро, тож тільки Льоренте є досяжною опцією серед цих виконавців.