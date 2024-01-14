Франція

Черговий вихованець академії "догів".

18-річний центральний захисник французького Лілля Лені Йоро зацікавив ряд європейських грандів. Про це повідомляє Telefoot.

Як повідомляє джерело, за французьким талантом спостерігають ПСЖ, Ліверпуль та мадридський Реал. В оточенні Йоро наголошують, що потенційний продаж гравця може стати однією з найдорожчих угод в історії чемпіонату Франції.

Зазначається, що керівництво Лілля найближчим часом запропонує нову угоду захиснику на суттєво покращених умовах.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 360 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону, Лені Йоро відіграв за Лілль 22 матчі, забив три голи та записав у свій пасив три жовтих картки.