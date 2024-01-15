Французький клуб в пошуках підсилення правого флангу оборони.
Росьє, Getty Images
15 січня 2024, 19:23
Ніцца орендує правого захисника стамбульського Бешикташа Валентена Росьє. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
Повідомляється, що договір буде офіційно закріплений найближчим часом. Угода буде розрахована до кінця цього сезону з можливістю подальшого викупу.
Діючий контракт 27-річного француза з "орлами" діє до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2.3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.
Цього сезону, Валентен Росьє відіграв за Бешикташ 21 матч та віддав дві результативні передачі.