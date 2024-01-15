Франція

Французький клуб в пошуках підсилення правого флангу оборони.

Ніцца орендує правого захисника стамбульського Бешикташа Валентена Росьє. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Повідомляється, що договір буде офіційно закріплений найближчим часом. Угода буде розрахована до кінця цього сезону з можливістю подальшого викупу.

Діючий контракт 27-річного француза з "орлами" діє до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2.3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Цього сезону, Валентен Росьє відіграв за Бешикташ 21 матч та віддав дві результативні передачі.