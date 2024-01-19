Франція

Нігерійський форвард продовжить кар'єру в Лізі 1.

Олімпік Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Гіфта Орбана, права на якого раніше належали бельгійському Генту.

21-річний нігерійський форвард перейшов до табору "ткачів" на повноцінній основі, підписавши контракт до 30 червня 2028 року.

Ліон офіційно повідомив, що заплатить за Орбана гарантовані 12 мільйонів євро, а ще 8 мільйонів євро можливі в якості бонусів. Крім того, Гент отримає 20% від наступного продажу гравця.

У новому клубі Гіфт виступатиме під дев'ятим номером.

У поточному сезоні Гіфт Орбан провів за Гент 30 поєдинків у всіх турнірах, зумівши забити 12 голів.

Всього на його рахунку 52 матчі за бельгійський клуб, 32 забиті м'ячі та 2 асисти.