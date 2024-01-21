Франція

Франція трансферна. Зимні переходи

Football.ua представляє таблицю з усіма переходами у французькій Лізі 1 під час зимового трансферного вікна 2024 року.

Гіфт Орбан, twitter.com/OL

Скорочення: по — повернення з оренди

ор — оренда

ва — вільний агент

зк — завершив кар'єру н — нападник

п — півзахисник

з — захисник

в — воротар Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Франції у вказаній таблиці. Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt. Прийшли Пішли Жосуе Ескартен (з, Аяччо, ор) Прийшли Пішли Андре Аю (н, ва) Ісса Сумаре (н, Осер, ор) Прийшли Пішли Алан Віржиніус (н, Лілль, ор) Аїман Моер (п, Дюнкерк, ор) Прийшли Пішли Жоаннер Чавес (з, Бая, ор) Вуїлькер Фаріньєс (в, ва) Прийшли Пішли Алан Віржиніус (н, Клермон, ор) Прийшли Пішли Малік Фофана (н, Гент, 17 млн)

Гіфт Орбан (н, Гент, 12 млн)

Адріелсон (з, Ботафого, 3,58 млн)

Лукас Перрі (в, Ботафого, 3,25 млн) Ремі Ріу (в, Париж, ва)

Ашраф Лаазірі (з, Дюнкерк, ор)

Тіно Кадевере (н, Нант, ор)

Джеффіньйо (н, Ботафого, ор)

Мамаду Сарр (з, РВДМ, ор) Прийшли Пішли Імран Луза (п, Вотфорд, ор) Пабло Пажис (н, Стад Лаваль, ор)

Жоель Мвука (н, Янг Бойз, ор) Прийшли Пішли Фаріс Мумбанья (н, Буде-Глімт, 8 млн)

Уліссес Гарсія (з, Янг Бойз, 4 млн)

Жан Онана (п, Бешикташ, ор)

Луїс Енріке (н, Ботафого, по) Ренан Лоді (з, Аль-Хіляль, 23 млн) Прийшли Пішли Жорж Мікаутадзе (н, Аякс, ор)

Джуліано Скука (н, Марібор, по) Абіб Маїга (п, Ференцварош, 400 тис.)

Джуліано Скука (н, Партизані, ор)

Сімон Ельсіор (н, Труа, ор) Прийшли Пішли Кассум Уаттара (з, Амьєн, 2 млн)

Тіло Керер (з, Вест Гем, ор за 500 тис.) Желсон Мартінш (н, Олімпіакос, 3 млн) Прийшли Пішли Сільван Гефті (з, Дженоа, ор)

Тангі Кулібалі (н, ва) Мамаду Сакхо (з, ва) Прийшли Пішли Тіно Кадевере (н, Ліон, ор)

Бені Траоре (н, Шеффілд Юнайтед, ор) Жауен Хаджам (з, Янг Бойз, 1,3 млн)

Маркіньйос (н, Арсенал, по) Прийшли Пішли Мохамед-Алі Шо (н, Реал Сосьєдад, 10 млн)

Валантен Розьє (з, Бешикташ, ор)

Робсон Бамбу (з, Васко да Гама, по) Сальваторе Сірігу (в, Карагюмрюк, ва) Прийшли Пішли Лукас Беральдо (з, Сан-Паулу, 20 млн) Прийшли Пішли Прийшли Пішли Мохамед Жауаб (з, Амьєн, 400 тис.) Прийшли Пішли Мілош Лукович (н, ІМТ Белград, 4,7 млн) Мілош Лукович (н, ІМТ Белград, ор) Прийшли Пішли Шаві Бабічка (н, Аріс Лімасол, 2,75 млн)

Янн Гбоо (п, Серкль Брюгге, 2,50 млн)

К'єтіль Гауг (в, Сарпсборг, по) Мамаду Бангре (н, Труа, ор)

Яеіс Беграуї (н, По, ор)