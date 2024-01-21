Football.ua представляє таблицю з усіма переходами у французькій Лізі 1 під час зимового трансферного вікна 2024 року.
Гіфт Орбан, twitter.com/OL
21 січня 2024, 14:07
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Франції у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
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|Жосуе Ескартен (з, Аяччо, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Андре Аю (н, ва)
|Ісса Сумаре (н, Осер, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Алан Віржиніус (н, Лілль, ор)
|Аїман Моер (п, Дюнкерк, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Жоаннер Чавес (з, Бая, ор)
|Вуїлькер Фаріньєс (в, ва)
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Прийшли
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Пішли
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|Алан Віржиніус (н, Клермон, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Малік Фофана (н, Гент, 17 млн)
Гіфт Орбан (н, Гент, 12 млн)
Адріелсон (з, Ботафого, 3,58 млн)
Лукас Перрі (в, Ботафого, 3,25 млн)
|Ремі Ріу (в, Париж, ва)
Ашраф Лаазірі (з, Дюнкерк, ор)
Тіно Кадевере (н, Нант, ор)
Джеффіньйо (н, Ботафого, ор)
Мамаду Сарр (з, РВДМ, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Імран Луза (п, Вотфорд, ор)
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Пабло Пажис (н, Стад Лаваль, ор)
Жоель Мвука (н, Янг Бойз, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Фаріс Мумбанья (н, Буде-Глімт, 8 млн)
Уліссес Гарсія (з, Янг Бойз, 4 млн)
Жан Онана (п, Бешикташ, ор)
Луїс Енріке (н, Ботафого, по)
|Ренан Лоді (з, Аль-Хіляль, 23 млн)
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Прийшли
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Пішли
|Жорж Мікаутадзе (н, Аякс, ор)
Джуліано Скука (н, Марібор, по)
|Абіб Маїга (п, Ференцварош, 400 тис.)
Джуліано Скука (н, Партизані, ор)
Сімон Ельсіор (н, Труа, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Кассум Уаттара (з, Амьєн, 2 млн)
Тіло Керер (з, Вест Гем, ор за 500 тис.)
|Желсон Мартінш (н, Олімпіакос, 3 млн)
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Прийшли
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Пішли
|Сільван Гефті (з, Дженоа, ор)
Тангі Кулібалі (н, ва)
|Мамаду Сакхо (з, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Тіно Кадевере (н, Ліон, ор)
Бені Траоре (н, Шеффілд Юнайтед, ор)
|Жауен Хаджам (з, Янг Бойз, 1,3 млн)
Маркіньйос (н, Арсенал, по)
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Прийшли
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Пішли
|Мохамед-Алі Шо (н, Реал Сосьєдад, 10 млн)
Валантен Розьє (з, Бешикташ, ор)
Робсон Бамбу (з, Васко да Гама, по)
|Сальваторе Сірігу (в, Карагюмрюк, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Лукас Беральдо (з, Сан-Паулу, 20 млн)
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Прийшли
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Пішли
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|Мохамед Жауаб (з, Амьєн, 400 тис.)
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Прийшли
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Пішли
|Мілош Лукович (н, ІМТ Белград, 4,7 млн)
|Мілош Лукович (н, ІМТ Белград, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Шаві Бабічка (н, Аріс Лімасол, 2,75 млн)
Янн Гбоо (п, Серкль Брюгге, 2,50 млн)
К'єтіль Гауг (в, Сарпсборг, по)
|Мамаду Бангре (н, Труа, ор)
Яеіс Беграуї (н, По, ор)